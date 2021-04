Lubliniec. Rusza rekrutacja do żłobka. W przedszkolach nabór właśnie się zakończył. Co z przerwą wakacyjną?

Rodzice najmłodszych mieszkańców Lublińca na początku maja będą mogli wziąć udział w rekrutacji ich pociech do miejskiego żłobka. Proces rekrutacyjny potrwa do końca miesiąca. Na dzieci w żłobku czeka około 20 miejsc.

- Opłata za nasz miejski żłobek to 150 zł miesięcznie, a stawka żywieniowa wynosi 6,5 zł dziennie. Jest też możliwość otrzymania zniżki, wtedy opłata stała wynosi 90 zł. Taką zniżkę mogą otrzymać dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS-u. Mam pełne zaufanie do tej placówki i wiem, że cieszy się ona zainteresowaniem. Chociaż placówka jest wyremontowana, to w lipcu rozpocznie się kolejny remont, który przystosuje obiekt do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - mówiła wiceburmistrz Anna Jonczyk-Drzymała podczas spotkania on-line z mieszkańcami miasta.