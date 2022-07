Magdalena Gorzkowska: Postawiłam wszystko na marzenie. Wiedziałam, że jak teraz nie wejdę na Everest, to może się już nigdy nie spełnić

Niedawno wróciłaś ze swojej kolejnej wyprawy. W maju tego roku celem było Denali - najwyższy szczyt Ameryki Północnej położony w górach Alaska, wznoszący się na 6190 m n.p.m. Czy to rzeczywiście najzimniejsza góra świata?

Denali to drugie miejsce na świecie pod względem najniższej zmierzonej temperatury. Góra potrafi zaskoczyć nawet doświadczone osoby właśnie ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Mogą się one tam drastycznie i szybko zmienić. Nam trafiła się super pogoda. Na wyprawie nowością dla mnie było to, że samolotem lądowaliśmy na lodowcu na około dwóch tysiącach metrów i jako że nie ma tam tragarzy - rozpoczęliśmy drogę z sankami ważącymi około 50 kg (mieliśmy na nich wszystko, czego potrzebowaliśmy na trzy tygodnie, czyli jedzenie, gazy, kuchenki, namioty, łopaty, toalety przenośne itd.).Ogromny wysiłek, ale po to tam pojechałam, żeby to przeżyć. Poza tym Denali to poruszanie się po lodowcu usłanym szczelinami przez 20 km. Trzeba być cały czas czujnym.