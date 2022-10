Marek Papszun do dobrej gry Rakowa chce dołożyć skuteczność, a wtedy wszyscy będą zadowoleni

- Daleki wyjazd przed nami. Właściwie mamy tylko dwa dni na przygotowania, bo te mecze teraz szybko idą, ale to wystarczający czas, żebyśmy się dobrze do meczu z Lechią przygotowali i zagrali na podobnym poziomie piłkarskim co ostatnio, ale dołożyli do tego skuteczność i wtedy będziemy wszyscy zadowoleni. Tak naprawdę najważniejsze jest, żebyśmy do Gdańska pojechali z nastawieniem zdobycia trzech punktów i tak do tego meczu podchodzimy. Zdajemy sobie sprawę, że Lechia teraz zwyciężyła i jest podbudowana tą wygraną, bo dawno nie zdobyła trzech punktów. Po zmianie trenera jest taka dobra energia w tej drużynie, wiec zapowiada się ciekawy mecz w sobotę - powiedział Marek Papszun.

W ostatnim spotkaniu Rakowa z Miedzą Legnica kontuzji doznał Ivi Lopez i jeszcze przed przerwą Hiszpan, który strzelił jednego gola w tym spotkaniu, zszedł z boiska.