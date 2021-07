Maturzyści sprawdzają egzaminatorów. Złożyli rekordowo dużo wniosków o wgląd w swoje prace. Kiedy opłaca się złożyć odwołanie? Monika Chruścińska-Dragan

Maturzyści coraz chętniej sprawdzają egzaminatorów. Tegoroczni zdający złożyli w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie już 2 100 wniosków o wgląd w swoje arkusze. To o 385 więcej niż przed rokiem. A kolejne wciąż spływają. Młodzież o zobaczenie swoich prac może poprosić nawet do pół roku od ogłoszenia wyników. – Różne przyczyny się na to składają. Sądzę, że przede wszystkim jednak wśród młodych ludzi rośnie świadomość swoich praw – ocenia Robert Wanic, dyrektor OKE w Jaworznie.