McDonald's w Będzinie powstaje przy wjeździe do miasta. Widać już mury nowej restauracji

McDonald's w Będzinie

Mieszkańcy Będzina na swojego McDonalds’a czekali faktycznie od dawna. Obecnie, by skorzystać z oferty tej popularnej sieci i zjeść np. hamburgera czy napić się tutaj kawy musieli wybrać się do sąsiadów. Na przykład do Czeladzi, do centrum handlowego M1 lub też do Dąbrowy Górniczej, do centrum handlowego Pogoria lub do Vendo Parku przy drodze krajowej nr 94.

Wkrótce się to zmieni, bowiem przy al. Kołłątaja, przy wjeździe do miasta od strony Dąbrowy Górniczej widać już mury nowej restauracji McDonald’s.