Metropolia GZM w Katowicach apeluje do premiera o weryfikację zaszczepionych. Prezydenci Sosnowca i Siemianowic Śląskich się pokłócili

W poniedziałek, 14 grudnia, odbyła się kolejna sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jednym z tematów, który został podczas niej poruszony, był apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie natychmiastowego wprowadzenia prawnej możliwości weryfikacji osób zaszczepionych na COVID-19.

- Chodzi o to, żeby ten apel dotyczył możliwości wykorzystywania paszportów covidowych w naszych jednostkach kultury, jednostkach sportowych. Po to, żeby więcej osób mogło wchodzić niż 30 procent, co zostało ustalone w limitach. Aby tak się stało, musimy mieć możliwość weryfikowania szczepień. Bo tylko te osoby mogą wchodzić ponad limit. W tej sytuacji ekonomicznej, w której jesteśmy, każda osoba w teatrze czy domu kultury, która zapłaci za bilet na wydarzenie przez nas zorganizowane i zaplanowane, to wartość dodana - wyjaśnił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.