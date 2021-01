Mies van der Rohe 2022. Małeccy Biuro Projektowe z Katowic z szansą na najważniejszą europejską nagrodę za architekturę, za Nowy Werdon

Architekci ze Śląska z szansą na najważniejszą europejską nagrodę za architekturę. Tym razem za... nowoczesny familok. Chodzi o konkurs architektoniczny Mies van der Rohe Award 2022 i pracownię Małeccy Biuro Projektowe. Oficjalne ogłoszenie nominacji - w lutym 2021, finał konkursu - w maju 2022. Zobaczcie, jak wygląda Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej, nominowany do nagrody projekt.

Być na liście nominowanych - to już wielki sukces. A sama nagroda to już marzenie architektów. Nagroda Mies van der Rohe Award to bowiem najważniejsza nagroda architektoniczna w Europie. Przyznawana jest co dwa lata. Nominacje do edycji 2022 (przesuniętej z roku 2021), poznamy 2 lutego 2021. Ale już wiadomo, że przynajmniej jedna realizacja ze Śląska jest na liście! - Bardzo miło nam poinformować, że nasza realizacja Nowy Werdon w Rudzie Śląskiej, dostała nominację do najważniejszej nagrody architektonicznej w Europie - EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award - napisali architekci z pracowni Małeccy Biuro Projektowe na Facebooku 26 stycznia. Oto Nowy Werdon nominowany do nagrody

Nominacje zgłaszają eksperci z Europy, krajowe stowarzyszenia architektów zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody. Nagroda ma wartość 60 tys. euro. Poszukiwania najlepszego budynku Europy trwają kilka miesięcy i mają cztery etapy. Oto harmonogram na rok 2021 - 2022:

styczeń 2021 – ogłoszenie realizacji nominowanych do EU Mies Award 2022 w pierwszej fazie

wrzesień 2022 – ogłoszenie realizacji nominowanych do EU Mies Award 2022 w drugiej fazie

styczeń 2022 – ogłoszenie tzw. krótkiej listy EU Mies Award 2022

luty 2022 – ogłoszenie 5 finalistów EU Mies Award 2022

kwiecień 2022 – ogłoszenie zwycięzców EU Mies Award 2022

maj 2022 – UE Mies Award Day z ceremonią wręczenia nagród i wernisażem objazdowej wystawy EU Mies Award 2022

Czy mamy szansę na nagrodę?

Architekci ze Śląska zawsze docierali przynajmniej do finału, a wśród nominowanych projektów "naszych" było kilka, kilkanaście. Z drugiej strony polski budynek już tytuł zdobył - w 2015 nagrodę zgarnęła filharmonia w Szczecinie (pierwszy raz w historii zdarzyło się, by nagroda trafiła do Polski), zatem można uznać, że na kilka lat limit "wyczerpaliśmy". Projektów nominowanych jest przecież kilkaset z całego świata.

Ale Nowy Werdon to budynek wyjątkowy. Familok, ale taki z XXI wieku. "Nowy Werdon” w Rudzie Śląskiej zdobył już Grand Prix 26. edycji konkursu Najlepsza architektura województwa śląskiego i nagrodę w kategorii Obiekt. Czas na kolejne nagrody dla Joanny i Wojciecha Małeckich. – Dzielnica jest dziś spauperyzowana. W każdym razie na pierwszy rzut oka nie wydaje się najlepszym miejscem do życia – mówi Wojciech Małecki. – Ale sądzę – i to jest marzenie chyba każdego projektanta – że architektura może pomóc człowiekowi i pomóc miejscu. Mam nadzieję, że ten budynek, z jednej strony tak odmienny, a z drugiej strony tak silne nawiązujący do historii miejsca, będzie pomagał całej dzielnicy - opowiadali nam architekci.

EU Mies van der Rohe Award: historia EU Mies Award

Mies van der Rohe Award powołano oficjalnie 28 kwietnia 1987 roku. Postanowiono, że będzie ona przyznawana co dwa lata tym obiektom, które wyrażają nowy sposób myślenia o architekturze, są innowacyjne pod względem idei, formy lub też konstrukcji czy technologii. W 2001 roku wprowadzono dodatkowe wyróżnienie – dla najlepiej zapowiadających się młodych architektów. Od tego momentu Mies van der Rohe Award stała się też oficjalną nagrodą Unii Europejskiej w dziedzinie architektury.

Nagroda przyznawana jest przez Komisję Europejską i fundację Miesa van der Rohe (który, rzecz jasna, był architektem). W poprzednich edycjach nagrodzono m.in. terminal lotniska w Stansted, Waterloo Station w Wielkiej Brytanii, bibliotekę narodową we Francji. W roku 2015 po raz pierwszy wygrał obiekt z Polski: filharmonia w Szczecinie. W roku 2017 wygrał DeFlat Kleiburg w Amsterdamie – projekt autorstwa biur architektonicznych NL architects i XVW achitectuur. DeFlat to innowacyjny projekt renowacji jednego z największych apartamentowców w Holandii – Kleiburg. To betonowy blok z 500 mieszkaniami. W 2019 - blok w Bordeaux po kapitalnej przeróbce.

Oto nominacje z Polski i ze Śląska w 2019

Nominacje w każdej z dwóch kategorii zgłaszają powołani przez fundację niezależni eksperci z wszystkich państw Europy, organizacje zawodowe skupione w Radzie Architektów Europy (ACE) i kilka stowarzyszeń spoza UE oraz komitet doradczy. Wyboru laureatów dokonuje jury, w skład którego wchodzą zapraszani przez radę fundacji europejscy specjaliści. Pierwszym sędzią reprezentującym Polskę w tej grupie była w 2013 roku Ewa P. Porębska, redaktor naczelna miesięcznika „A-m”.