Mija 15 lat prezydentury Małgorzaty Mańki-Szulik w Zabrzu. "Myślę, że w odpowiednim kierunku rozwija się miasto"

Właśnie minęło 15 lat od momentu, kiedy Małgorzata Mańka-Szulik została prezydentem Zabrza. Dokładnie 6 grudnia 2006 roku objęła to stanowisko.

- Rzeczywiście, piętnaście, bardzo pracowitych, lat minęło jak jeden dzień. Pamiętam doskonale dzień zaprzysiężenia. Czekała na mnie dokumentacja dotycząca poprawy gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Byłam wówczas przerażona patrząc na to wszystko. Miałam niewiele czasu do namysłu, ale wiedziałam jedno, że jeśli tego nie zrobimy, to przyjdzie moment, że będziemy musieli płacić ogromne kary. W związku z powyższym, z całą determinacją ruszyliśmy do działania, podjęliśmy bardzo trudne projekty, rozdzieliliśmy kanalizację deszczową od kanalizacji ogólnej. Myślę, że to wtedy było naprawdę ważne. Chodzi o podstawy rozwoju dla miasta. Dziś przecież cieszymy się strefą ekonomiczną czy nowymi zakładami pracy. To wszystko by się jednak nie wydarzyło, gdyby właśnie nie moment porządkowania gospodarki wodno-ściekowej - wspomina Małgorzata Mańka-Szulik.