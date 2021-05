Mijają trzy lata od katastrofy w KWK Zofiówka. 5 maja 2018 roku w wyniku tąpnięcia zginęło pięciu górników

- Rejon w którym doszło do katastrofy jest wyizolowany i po tym, co się stało wszyscy czujemy ogromny respekt przed „matką naturą” - mówił Marian Zmarzły, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka, gdy władze JSW składały kwiaty pod pomnikiem w cechowni, upamiętniając w ten sposób ofiary.

Dzisiaj, 5 maja, przypada trzecia rocznica tragicznych wydarzeń w jastrzębskiej kopalni Zofiówka. 5 maja 2018 roku 900 metrów pod ziemią doszło do tąpnięcia, które zabrało życie pięciu górnikom. W rocznicę katastrofy w kopalnianej cechowni, gdzie znajduje się tablica upamiętniającą tamte wydarzenia kwiaty, złożył zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ratownicy przez szczeliny przedzierają się do górników ZDJĘCIA

Niespełna pół godziny po odnotowaniu tąpnięcia rozpoczęła się, jak się później okaże jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych w historii polskiego górnictwa. Wzięło w niej udział ponad dwa tysiące ratowników, których wspomagały psy tropiące. Po wstrząsie chodnik zamienił się w jedno wielkie rumowisko, a jego wysokość ograniczyła się zaledwie do jednego metra. Dotarcie do zasypanych górników utrudniało ciągłe zagrożenie wybuchem metanu oraz wysoka temperatura panująca pod ziemią.

Pierwszych górników udało się odnaleźć jeszcze tego samego dnia, około godziny 17:00. Ranni, ale w dobrym stanie ogólnym zostali przewiezieni do szpitala. Życia kolejnych pięciu pracowników KWK Zofiówka nie udało się uratować.

Ciała kolejnych odnajdywano 6 maja. Po odnalezieniu drugiego martwego górnika doszło do tzw. wstrząsu wtórnego. Akcja została utrudniona, wystąpiło zagrożenie wybuchem metanu, pod ziemią pojawiła się woda, którą nie sposób było wypompować. Udało się to dopiero po kilku dniach.