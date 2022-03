Milik bez szans na grę. Słodko-gorzki powrót kadry do Katowic.ZDJĘCIA Rafał Musioł

Piłkarska reprezentacja Polski w piątek wieczorem wróciła do swojej bazy w katowickim hotelu Monopol z Glasgow, gdzie zremisowała ze Szkocją 1:1. Od soboty rozpoczną się właściwe przygotowania do finału baraży o mundial ze Szwecją (wtorek, 20.45, Stadion Śląski). Zobaczcie zdjęcia z przyjazdu kadry do hotelu Monopol.