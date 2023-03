"Mistrzowie" parkowania w Katowicach znowu się "popisali"... Strażnicy odnotowali 560 wykroczeń. Oto najciekawsze przypadki [ZDJĘCIA] OPRAC.: Szymon Karpe

"Mistrzowie" parkowania w Katowicach znowu się "popisali". 560 wykroczenia przeciwko porządkowi w komunikacji, z czego niemal połowa tylko w Śródmieściu - to bilans pracy strażników miejskich za ubiegły tydzień. Akcja "Wyzwanie parkowanie" trwa, a mieszkańcy zgłaszają kolejne miejsca w których notorycznie dochodzi do łamania przepisów. Ulice Bankowa, Wojewódzka, Plac Sejmu Śląskiego - to już niemal stałe punkty tego niechlubnego rankingu.