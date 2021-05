Mjr Adolf Pilch - cichociemny z Wisły. Uroczystości upamiętniające bohatera już w weekend

O cichociemnych, znakomicie wyszkolonych żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych, desantowanych na teren okupowanej Polski pisaliśmy na naszych łamach wiele razy, m.in. przy okazji ich lądowania na terenach okupowanych, Muzeum Spadochroniarstwa w Wiśle czy pikniku spadochroniarskiego. Teraz pojawiła się kolejna okazja do poruszenia kwestii cichociemnych - obchodów związanych z upamiętnieniem mjr. Adolfa Pilcha.

Adolf Pilch urodził się w beskidzkiej rodzinie w 1914 r. jako ósme dziecko. W 19139 r. jako niezmobilizowany przedostał się na Węgry, skąd dalej dotarł poprzez Jugosławię do Francji. Po przedostaniu się do Francji brał udział w walkach w ramach 8. pułku piechoty przeciwko Niemcom. Po francuskiej przegranej został wraz z resztą polskich żołnierzy ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Tam przeszedł szkolenie jako cichociemny. Do Polski został przerzucony w lutym 1943 r. Będąc oficerem Zgrupowania Stołpce Okręgu Nowogródek AK walczył w Puszczy Nalibockiej przeciw niemieckimi i białoruskim policjantom. Na terenie puszczy brał udział w około 200 potyczkach. W trakcie niemieckiej okupacji Pilch pseud. "Góra" walczył jeszcze na terenach okalających Warszawę, a pod koniec okupacji na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Wraz z nadciągającą sowiecką ofensywą w 1945 r. wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie ożenił się z dziewczyną poznaną przed wojną.