MKS Będzin - Avia Świdnik 2:3. Niespodzianka w Będzin Arenie ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

W pierwszym meczu półfinałowym Tauron 1. Ligi siatkarze MKS Będzin niespodziewanie przegrali z Polskim Cukrem Avią Świdnik 2:3 i to goście są bliżej awansu do finału play off. Rewanżowy pojedynek tych drużyn rozegrany zostanie w Świdniku w poniedziałek 25 kwietnia o godz. 20.30, a do decydującej rozrywki o promocję do PlusLigi zakwalifikuje się zespół, który wygra dwa spotkania. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu MKS Będzin - Polski Cukier Avia Świdnik.