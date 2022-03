Młode siatkarki i siatkarze z Ukrainy przyjechali na Śląsk. Mieszkają w Jastrzębiu. Trenują z MUKS Sari Żory i Akademią Talentów JW

Młode siatkarki i siatkarze z Ukrainy przyjechali na Śląsk. Tutaj mieszkają i trenują

- Naszą ambicją jest to, żeby nie tylko zapewnić wam bezpieczeństwo, ale też żebyście w sposób normalny mogli kontynuować swoje sportowe pasje, żebyście jak najmniej odczuwali to, co się dzieje na Ukrainie - zapewnił przyjezdnych z Ukrainy minister Kamil Bortniczuk, życząc im jak najlepszego pobytu, ale też jak najszybszego powrotu do domu, co wiązałoby się oczywiście z końcem wojny.

