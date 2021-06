Mobilne punkty szczepień w weekend 12-13 czerwca w Szczyrku i Raciborzu. Dla chętnych jest jednodawkowy preparat Johnson & Johnson

NOWE Biedronka MEMY. Codziennie niskie ceny, czyli najlepsze memy o Biedronce 12.06.2021

Biedronka to jeden z najpopularniejszych sklepów w Polsce. Każdego dnia Biedronkę odwiedzają miliony Polaków. To sklep znany każdemu. Popularność zyskuje między innymi ogólnopolskimi kampaniami, dzięki którym stali klienci Biedronki za darmo dostać mogą pluszowe maskotki. Darmowe maskotki zdobyły równie dużą popularność, co memy o sklepie Biedronka. Polscy internauci nie próżnują. Tworzą tysiące memów o sklepie Biedronka. Jeśli jesteś klientem Biedronki, te memy są dla Ciebie. Na pewno Cię rozśmieszą. Zobacz najlepsze memy o Biedronce.