Można wylicytować wyjątkowy plecak z Maratonu Komandosa w Lublińcu - środki zostaną przeznaczone na szczytny cel Wiktoria Żesławska

Maraton Komandosa w Lublińcu miał w tym roku swoją osiemnastą edycję. To ważne wydarzenie dla wojskowych z całego kraju, ale i również tradycja miasta Lubliniec. Co roku, setki wojskowych stają na linii startu z ciężkim plecakiem, by pokonać dystans 42 kilometrów. W tym roku, jeden z plecaków, który pamięta jeszcze pierwszą edycję biegu można wylicytować w szczytnym celu. Pomoże w leczeniu mężczyzny, który potrzebuje aż 1,5 mln złotych.