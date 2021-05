MPK w Częstochowie podpisało umowę z firmą Autosan na usprawnienie 24 autobusów hybrydowych

Usprawnienie hybryd to jeden z warunków ugody, którą przedsiębiorstwo podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. MPK w Częstochowie pozyskało bowiem na zakup autobusów hybrydowych z napędem gazowo-elektrycznym 66 mln zł dotacji z programu "Gazela". Niestety pojazdy od początku były wadliwe, a jeden z nich uległ doszczętnemu spaleniu. Autobusy nie mogły zostać naprawione przez producenta, bo firma ogłosiła upadłość.

- Umowa podpisana, modyfikujemy autobusy hybrydowe dzięki współpracy z firmą Autosan. Wiecie z podróży pierwszym z przerobionych pojazdów, że efekt jest naprawdę imponujący. Ciche, komfortowe i bezpieczne hybrydy będą sukcesywnie dołączać do floty wyjeżdżającej codziennie na ulice miasta i regionu - poinformowało częstochowskie MPK.

Miasto musiało podpisać ugodę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby nie było trzeba spłacać całej dotacji. Ugoda zobowiązała MPK Częstochowa do uzyskania efektu ekologicznego w wysokości nie mniejszej niż określona w pierwotnej umowie.

Ugoda określa ponadto, że wartość ta ma zostać osiągnięta w terminie możliwym do realizacji z punktu widzenia rozwoju transportu publicznego w Częstochowie, jak również wzmacnia zabezpieczenie wykonania tego efektu.

Aby uzyskać tzw. "efekt ekologiczny MPK kupi nowe pojazdy elektryczne, ale musi takżę usprawnić wadliwe hybrydy. Pierwszą z nich naprawił Autosan, który teraz korzystając z doświadczeń wziął udział w przetargu na świadczenie usługi polegającej na doprowadzeniu do sprawności technicznej oraz uzyskania dopuszczenia do ruchu 24 autobusów hybrydowych.

W przetargu na usprawnienie hybryd ofertę złożyła tylko firma Autosan, co nie jest niespodzianką, bo przedsiębiorstwo już wcześniej usprawniło jedną z hybryd. Autosan złożył ofertę za ponad 7,3 mln zł (ponad 9 mln zł z VAT), co mieści się w kwocie jaka miała być przeznaczona na to zadanie przez MPK 10,8 mln zł (ponad 13,2 mln zł z VAT).