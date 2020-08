MZK Jastrzębie: bilet na komórkę. Wystarczy smartfon i aplikacja, by zapłacić za przejazd. Jak kupić bilet? Jak to działa?

- Jestem przekonany, że to ruch we właściwym kierunku. Nowy system nie tylko zdecydowanie ułatwi zakup biletu, ale także ograniczy bezpośredni kontakt z kierowcą, co w obecnej sytuacji epidemicznej jest bardzo ważne - mówi Roman Foksowicz, przewodniczący Zarządu MZK Jastrzębie.

Od października bilet okresowy będzie obowiązywał także na obszarze komunikacji rybnickiej (ZTZ). W ten sposób MZK wznawia współpracę z rybnickim Zarządem Transportu Zbiorowego. Jeden wspólny bilet okresowy to powrót do programu pilotażowego wdrożonego tymczasowo w marcu tego roku - wyjaśnia Rafał Jabłoński, rzecznik MZK.

Jak informuje MZK, dystrybucja biletów jednorazowych odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej „zbiletem” dostępnej bezpłatnie w sklepach AppStore i Google Play w zależności od rodzaju telefonu.

- Logowanie do aplikacji następuje po podaniu numeru telefonu. Krok drugi to wybranie odpowiedniego biletu i formy płatności (podróżując w grupie można kupić kilka biletów). Po dokonaniu zapłaty bilet, wraz z kodem QR, wyświetli się na ekranie urządzenia mobilnego działającego w systemie operacyjnym Android lub iOS (iPhone). Posiadacze biletu okresowego zobowiązani są do rejestracji przejazdu po wejściu do autobusu. Należy w tym celu zeskanować kod QR umieszczony w kilku miejscach pojazdu, korzystając z funkcji skanowania kodu QR lub NFC - informuje MZK. Bilet kupiony - niezarejestrowany wyświetlany jest w kolorze pomarańczowym (bilet nieważny).