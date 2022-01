Na Jasnej Górze w Częstochowie rozstrzygnięto Konkurs na Choinkę Wieczornikową. Główne nagrody pojechały do Węglowic

Konkurs od 14 lat jest okazją do przygotowania do Narodzenia Pańskiego, wyrazem dziecięcej kreatywności, a twórcom ozdób i oglądającym przynosi wiele radości. Mocno wpisał się w świąteczny czas na Jasnej Górze i choć dzisiaj wskazani zostali finaliści, to organizatorzy i pielgrzymi podkreślają, że zwycięzcami są wszyscy, bo „wszystkie drzewka są wyjątkowe, każde jest inne, ozdoby wykonane są z sercem a takich choinek nie ma nigdzie indziej”.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA