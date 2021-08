Na Rynku w Tarnowskich Górach powstaje restauracja "Skarbiec". Trwa rewitalizacja kamienicy

W Tarnowskich Górach trwa rewitalizacja jednej z kamienic, w stylu secesyjnym, znajdujących się przy Rynku. Chodzi o tę pod numerem 14. Jak czytamy w zapowiedziach, mają tu działać biura, a na parterze z kolei otworzona zostanie restauracja "Skarbiec".

- Czujemy osobisty sentyment do miasta, rynku, wreszcie samej zabytkowej kamienicy, chcemy wspólnie z Wami promować tę tradycję - nasze korzenie - w nowoczesny sposób. Lokalny patriotyzm, przywiązanie do historii to olbrzymi skarb, zwłaszcza na Śląsku, gdzie drogocenne skarby kryją się niemal w każdej rodzinie - we wspomnieniach, pamiątkach, a nawet... przepisach kulinarnych. Chcemy te skarby przechowywać i odkrywać, a ponieważ w kamienicy przy ul. Rynek 14 miały swoją siedzibę: najpierw Bank Stowarzyszeń, potem Powszechna Kasa Oszczędności, nie mogło być inaczej - wyjaśniają genezę nazwy przedstawiciele tarnogórskiej restauracji.