NA ŚWIĘTA Czem prędzej się wybierajcie, na pasterkę pospieszajcie

Myśląc o pasterce myślimy o mszy świętej odprawianej o północy. I tak zazwyczaj jest. Ale nie musi.

O pasterce opowiada ojciec Michał Bortnik, rzecznik prasowy Jasnej Góry, kustosz klasztoru jasnogórskiego.

- Pasterka to msza w nocy, upamiętniająca przybycie pasterzy z hołdem do szopy betlejemskiej, ta scena kiedy Anioł objawia się pasterzom i mówi „Zwiastuję wam radość wielką oto począł się Syn Boży” i oni udają się do szopy. Jest to msza święta uroczystości Bożego Narodzenia, nawet jeśli pasterka jest odprawiana przed północą, tak bywa w niektórych parafiach , gdzie jest dużo wiernych. Liturgia Bożego Narodzenia jest podzielona na trzy msze - w nocy, o świcie i w dzień mówi o. Michał Bortnik.

Źródła historyczne podają, że pasterka, czyli msza pasterska to msza o świcie w dzień Bożego Narodzenia nazwana tak, za Ewangelią św. Łukasza w rozdziale o pasterzach. Wzmianki o tym nabożeństwie pochodzą z Rzymu , z połowy VI wieku. Wtedy papież na znak szacunku dla bizantyńskiego namiestnika zaczął odprawiać mszę pasterską w jego dworskim kościele św. Anastazji o poranku w Boże Narodzenie. W tym okresie wybudowano w Rzymie Bazylikę Matki Bożej Większej -Santa Maria Maggiore, gdzie był żłóbek i szopka. O północy mszę miał odprawić tam ówczesny papież.