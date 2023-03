Nagrody i stypendia dla najlepszych sportowców i trenerów w Dąbrowie Górniczej. To oni rozsławiają na sportowych arenach miasto

Nagrody finansowe otrzymało 36 osób: 27 zawodników i 9 trenerów, a stypendia sportowe 28 zawodników, którzy mają na koncie największe osiągnięcia na zawodach rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Wysokość miesięcznych stypendiów uzależniona jest od rangi osiągniętych sukcesów. Najwyżej wycenione zostały te związane z igrzyskami olimpijskimi, gdzie kwota może wynosić od 4 tys. zł do 800 zł. W przypadku mistrzostw świata, Europy oraz Polski wysokość stypendium może wynieść od 3,5 tys. zł do 150 zł. Podobnie wygląda podział nagród finansowych. Tutaj również mogą one wynieść 2 tys. zł, a najniższa gratyfikacja finansowa ustalona została na poziomie 100 zł.

W gronie wyróżnionych w środę sportowców znaleźli się przedstawiciele licznych dyscyplin, m.in. zapasów, lekkiej atletyki i pływania. Listy gratulacyjne wręczyli im Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.