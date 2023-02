Najlepsza studniówka 2023 na Śląsku? Wodzisław budowlanka wie co to szalona zabawa! ZOBACZCIE zdjęcia studniówki Zespołu Szkół Technicznych Jacek Bombor

Jedna z największych szkół średnich na Śląsku, Zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego, urządziła studniówkę 2023 w Gościńcu Wodzisławskim. Zobaczcie tylko, co się działo na parkiecie, gdy część oficjalna już się zakończyła: jedno jest pewne. Uczniowie budowlanki w Wodzisławiu wiedzą, co to świetna zabawa. Wykazali się humorem, luzem, a impreza przybrała iście epickie rozmiary. Zresztą, zobaczcie sami! KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W LEWO