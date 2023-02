Największe grzechy pieszych i kierowców na Śląsku. ROZMOWA z sierż. szt. Damianem Sokołowskim z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach

Czy piesi nie oglądają się podczas przechodzenia przez pasy?

Chciałbym spytać o największe grzechy kierowców i pieszych. Zacznijmy może od tych drugich. Wielu kierowców uskarża się obecnie na to, że (co często pojawia w komentarzach pod naszymi materiałami) piesi od wprowadzenia nowych przepisów czują się jak „święte krowy” i po prostu nie patrząc, wchodzą na pasy.

sierż. szt. Damian Sokołowski: Musimy pamiętać o tym, że nastąpiła zmiana w przepisach, jeżeli chodzi o pierwszeństwo w rejonie pasów i piesi już teraz wchodząc na przejście, mają pierwszeństwo przed kierującymi. Muszą natomiast w dalszym ciągu pamiętać, że nie mogą wtargnąć na to przejście przed nadjeżdżający pojazd. Kierujący nie ma możliwości zatrzymać pojazdu w miejscu. Kierowcy za to powinni pamiętać, że zbliżając się do przejścia, są zobligowani przez obowiązujące przepisy do zachowania szczególnej ostrożności, a także do zwolnienia, tak aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który chce wejść na przejście lub już się na nim znajduje.