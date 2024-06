"Nasz Wielki Donald" - wyjątkowy album wydany z okazji 90. rocznicy debiutu Donalda

Album „Nasz Wielki Donald”, wydany z okazji 90. rocznicy debiutu Donalda, obejmuje komiksy różnych scenarzystów i rysowników oraz ukazuje wzloty i upadki najsłynniejszego kaczora na świecie, jego bohaterskie czyny i komiczne błędy, drobne sukcesy i sromotne klęski z dziewięciu dekad historii komiksu.

Kaczor Donald należy do najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci na świecie. Tych, którzy znają go głównie jako jedną z maskotek korporacji Disneya, może jednak zdziwić fakt, że jest również jedną z postaci obdarzoną najbardziej ludzkimi cechami. W ciągu swojej dziewięćdziesięcioletniej kariery bywał irytującym kłótliwcem i zazdrosnym, kapryśnym nieudacznikiem, ale także pełnym determinacji i optymizmu kaczorem sukcesu, który przedkłada dobro swoich bliskich nad wszystko inne. Poza tym zdarza mu się nagle poczuć głód przygody i nowych doświadczeń, pragnienie zwiedzania świata. Nie mniej te wszystkie bardzo różne role pasują do niego jak ulał. – tak o Kaczorze Donaldzie w przedmowie do albumu „Nasz Wielki Donald” piszą Ralph Trommer i Fabian Gross – Nie da się zaprzeczyć, że tragikomiczny protagonista w marynarskim stroju to jeden z najpopularniejszych komiksowych bohaterów wszech czasów.