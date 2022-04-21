Нейтралітет України. Напевно, найбанальнішою фразою останнього часу є ця: «Будь-яка війна закінчується миром».

Головний військовий альянс планети в російсько-українській війні взагалі показав себе не найкращим чином, а такі країни, як Угорщина вже публічно заявляють, що блокуватимуть вступ України до альянсу. У самому НАТО також немає єдності, і військовий блок досі керується Бухарестським принципом Ангели Меркель 2008 року: «Україна має підвищувати обороноздатність НАТО, а не знижувати». Тому навіть у разі нашої перемоги ми в тій чи іншій формі перебуватимемо в стані нейтралітету, не входячи ні до НАТО, ні, тим більше, до ОДКБ. Важливо розуміти, що нейтральний статус не є чимось унікальним у світі. На даний момент нейтральних країн на планеті в 3 рази більше, ніж країн , що входять до будь-якої з військових блоків. Так, ми і до повномасштабного вторгнення Росії були формально нейтральною країною, хоч і прагнули НАТО. З початком розпаду Радянського Союзу Варшавський блок перестав існувати. Згодом Румунія, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія вступили до НАТО, а росія вирішила реанімувати Варшавський блок, створивши на пострадянському просторі свій військовий союз – ОДКБ. До Організації договору колективної безпеки увійшли Вірменія, Казахстан, Білорусь, Росія , Киргизстан та Таджикистан. Виходячи з цього, сучасна карта Європи виглядає таким чином - фото 4. Фактично всі країни Європи входять або в НАТО, або в ОДКБ. Все, як і в «Холодну війну», але навіть зараз у Європі є такі нейтральні країни, як Швеція, Фінляндія, Австрія та Боснія. Швецiя У сучасних документах НАТО Швецію називають "нейтральним" союзником, хоча Стокгольм став одним із перших учасників створеної у 1994 році програми НАТО "Партнерство заради миру". Наразі шведська армія та північноатлантичний альянс регулярно проводять спільні військові навчання. Більше того, шведські військові та цивільні фахівці брали участь у всіх операціях під керівництвом НАТО, що проводилися за мандатом ООН - у Боснії, Косово, у Малі, у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, під час проведення ЄС та НАТО антипіратської місії. Також під час операції НАТО проти режиму Каддафі в Лівії в 2011 році Швеція направила в зону бойових дій вісім винищувачів Сааб " Гріпен ", літак-розвідник "Гольфстрім IV ", літак -заправник C-130 "Геркулес" та групу військових фахівців. Тому говорити, що Швеція є повністю нейтральною країною , що балансує між НАТО і Росією, не доводиться. Така політика істотно відрізняється від « фінляндизації » через те, що Стокгольм має значно більше контактів із НАТО.

Фінляндія

Щодо Фінляндії, то Москва розглядала варіант повести Україну шляхом так званої « фінляндизації » - фінської моделі нейтралітету. Ми вже про це писали та напишемо ще раз. Справа в тому, що Фінляндія після 1945 року протягом майже півстоліття уживалася з Радянським Союзом, залишаючись формально незалежною. За збереження суверенітету Фінляндія розплачувалася з Москвою повним нейтралітетом у зовнішній політиці (наприкінці 1940-х Фінляндія відмовилася від участі в Плані Маршалла, так само не вступила до НАТО) і поступками у внутрішній (Фінляндія видавала СРСР перебіжчиків, не видавала не допускала присутності у владі антирадянсько налаштованих політиків і навіть погоджувала з СРСР яких міністрів їй можна призначати. Фактично Фінляндія повністю залежала від Радянського Союзу, проте формально вона була незалежною. Це так звана лінія Паасіківі-Кекконена , названа на честь двох повоєнних прем'єр-міністрів Фінляндії, які такою політикою керували країною до 1981 року. Зараз це називається «Політикою обмеженого суверенітету» і Москва активно її впроваджує на пострадянському просторі у тій же Білорусі та Казахстані. Країни формально незалежні, але не можуть приймати важливих зовнішньополітичних рішень, незважаючи на те, як відреагує росія . Тим не менш, варто розуміти, що з розпадом СРСР вплив Москви на зовнішню політиків фінів суттєво знизилося. Країна навіть вступила до ЄС, проте через 75-річну історію військового нейтралітету та побоювання відповіді з боку росії не вступає до НАТО і до сьогодні.

Боснiя i Герцеговина

Нейтралітет за боснійським сценарієм – це найідеальніший варіант Кремля для України, який путін хотів реалізувати за допомогою Мінських угод ще у 2015 році. Боснійський нейтралітет зародився за часів югославських воєн. Серби створили «Сербську країну », на території Хорватії та «Республіку Сербську» на території Боснії та Герцеговини. Все за аналогією з так званими «ДНР» та «ЛНР», які у 2014 році створювала росія . Міжнародна спільнота у 90-х роках закликала домовлятися із цими невизнаними формуваннями. І якщо Боснія в ході Дейтонських угод легалізувала «Республіку Сербську», яка існує досі як суб'єкт у складі Боснії, то Хорватія пішла наперекір думці міжнародної спільноти, провівши операцію «Буря» у 1995 році. В результаті, хорвати силовим шляхом ліквідували «Сербську Країну » за 84 години і це квазі формування сербів було знищено назавжди. Почасти тому й виходячи з історичних особливостей, Сербія, котра любить створювати невизнані республіки, традиційно товаришує з Росією, а Хорватія підтримує теплі відносини з Україною. Боснія ж пішла на сценарій легалізації цих «ДНР та ЛНР» і тепер у них не президент, а ціла президія президентів, куди входить серб, який обирається від цієї «Республіки Сербської», хорват і боснієць. Країна просто не має суверенітету і її роздирають протиріччя. Для путіна - це рольова модель і створенням «ДНР» та «ЛНР» з подальшим підписанням «Мінська» він хотів зробити те саме з Україною. Це так званий боснійський сценарій, де ми б легалізували «ДНР» та «ЛНР», через що Москва отримала б прямий вплив на українську політику. Уявіть, що було б, якби якийсь бойовик Пушилін вибрався до Верховної Ради? Боснійський сценарій для України просто розірвав би нашу внутрішню політику на частини через постійні протиріччя, що виливаються навіть у військові зіткнення. Це те, що потрібне путіну.

Щодо нас, то очевидно, що в умовах, де НАТО навіть у разі нашої перемоги не захоче брати Україну собі в альянс, найвигіднішим було б дотримуватися шведського варіанта нейтралітету. Він дозволяє активно взаємодіяти з НАТО, проводити спільні навчання та отримувати військову допомогу. Формально такий вид нейтралітету ми зберігали і до 24 лютого, єдине, що може зміниться – це те, що цей нейтралітет отримає офіційний юридично закріплений статус у нашому законодавстві. Для Росії ж найвигіднішими сценаріями для України буде так звана « фінляндизація » і боснійський варіант нейтралітету. У цих випадках вони отримають значний контроль над нашою зовнішньою політикою, а у фінському сценарії часів «Холодної війни» взагалі повністю контролюватимуть Україну, формально зберігши нам суверенітет

Повторимося, що ми розуміємо лише гіпотетичні варіанти і, очевидно, що майбутнє нашої країни вирішить лише результат бойових дій, оскільки підписання світу - це завжди закріплення результатів війни. Тож віримо у перемогу і робимо все для цього. Наше майбутнє зараз лише у наших руках!

«Слава нації — смерть ворогам!»