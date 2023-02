Niegowskie Misie na zakończenie karnawału odwiedziły mieszkańców Niegowy i całej gminy. Zobaczcie, jak wygląda ta piękna tradycja ZDJĘCIA

Choć mówi się o "Niegowskich Misiach" to w każdej grupie przebierańców powinien się znajdować tylko jeden miś, który ma specjalny kostium, zrobiony ze słomianych powrozów. Ubieranie misia to ciężka robota trwa nawet do czterech godzin. Chodzić też w takim przebraniu nie jest łatwo.

Przebierańcy życzą gospodarzom pomyślności i obfitych plonów

Misiowi tradycyjnie towarzyszą gońcy, babka, grajek, słomiany i Żydek. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Grupa Ostatkowa „Misie”. Jej członkowie nie pozwalają tradycji zaginąć. Choć w samej Niegowie nie jest łatwo skompletować ekipę. Przebierańcy życzą gospodarzom, którzy pracują na roli, pomyślności i obfitych zbiorów.

Po misiach, już po zapadnięciu zmroku, do domów co bogatszych gospodarzy pukają z kolei Cyganki. W przeciwieństwie do misiów, do tej grupy mogą należeć także żonaci mężczyźni.

Ta piękna tradycja jest kultywowana w gminie Niegowa od wielu lat. Nie mogło jej zabraknąć na zakończenie tegorocznego karnawału. Było wesoło, mimo że pogoda nie dopisała. Zobaczcie na zdjęciach Gminnego Ośrodka Kultury z Niegowy, jak wyglądały tegoroczne obchody.