Nowa dyscyplina naukowa: biblistyka. Ogłosił ją na Jasnej Górze minister Przemysław Czarnek

Biblistyka zostanie królową nauk? MEMY Przemysław Czarnek ogłosił nową dyscyplinę naukową na Jasnej Górze. Internauci odpowiedzieli memami

Biblistyka to nowa dyscyplina nauk. Taką przełomową decyzję ogłosił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie 5. Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego na Jasnej Górze w Częstochowie. "To przełomowe wydarzenie dla polskiej biblistyki. Cieszymy się z tego bardzo" - komentuje ks. Henryk Witczyk, biblista i teolog. Co na to internet? Jak zwykle ma swoje zdanie i memy, które obejrzysz w galerii zdjęć.