Nowa szkoła w Jastrzębiu rozpoczęła rok szkolny. ZSP nr 1 powstał z połączenia podstawówki i przedszkola. Budynek przeszedł gruntowny remont

Nowy rok szkolny oprócz pewnej dozy oczywistości, z którą zapoznał się już każdy z uczniów zawsze wiąże się z pewnymi nowościami. Zupełną nowością w roku szkolnym 2020/21 są pandemiczne ograniczenia, do których muszą stosować się uczniowie, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy szkoły.

Jeszcze więcej nowości mieli uczniowie jastrzębskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, którzy 1 września weszli w zupełnie nowe mury. Szkolny budynek przeszedł gruntowny remont, zaś oddział przedszkolny jeszcze pachnie nowością po niedawnym oddaniu go do użytku.

- Fuzja dwóch placówek to rzecz bardzo korzystna dla dzieci, zwłaszcza w przypadku przejścia dziecka z przedszkola wprost do szkoły - podkreśla dyrektor placówki, zauważając, że takie rozwiązanie przypada do gustu również rodzicom.