"Nowa zabawka" w Teatrze Śląskim. Premiera już 17 listopada. Młode pokolenie zagubione w wirtualnym świecie

"Tam jest wszystko, rozumiesz?

Wszystko czego chcesz, zapragniesz,

klikasz i masz!"

Zachwyt Adasia, głównego bohatera bajki jest ogromny - w domu pojawia się bowiem nowa zabawka, którą jest komputer. W kąt idą starzy przyjaciele, chociaż to właśnie Misiek, Lala i Pysio od początku nie darzą zaufaniem nowego lokatora. I, jak się okaże, przeczucia ich nie myliły. Chłopiec szybko dał się porwać wirtualnym obietnicom spełnienia marzeń i całkowicie zanurzyć w sztucznej rzeczywistości. Zapomniał o realnym świecie, odrzucił bliskich, w tym dawnych, lalkowych przyjaciół, którzy trafili do pudełka na niepotrzebne rzeczy… A Adaś? Tak bardzo chciał być częścią gry komputerowej, że utknął samotnie na wirtualnym polu bitwy. Sam stał się żołnierzem, którego wcześniej wiele razy posyłał do boju na śmierć. Na szczęście w ślad za zagubionym bohaterem wyruszają ci, którym jego los nie jest obojętny. Czy jednak i w tej opowieści jest szansa, by dobro zwyciężyło ze złem, a siła przyjaźni z uzależnieniem?