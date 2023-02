Nowe centrum dystrybucyjne Carrefoura w gminie Psary działa pełną parą. Ponad 13 tys. metrów kw. powierzchni magazynu zajmuje chłodnia

Panattoni postawiło na innowacje

Ponad 13 tys. m kw. powierzchni magazynu zajmuje zaawansowana technologicznie chłodnia, która składa się z czterech stref chłodniczych. W centrum zastosowano system monitoringu procesów magazynowych, który polega na rejestracji wideo on-line przygotowania zamówień za pomocą kamer znajdujących się na wózkach widłowych. W procesie multikompletacji - przygotowania towaru do różnych punktów dostaw w czasie jednego przejazdu - wykorzystywany jest system optycznej wizualizacji put-to-light, który wskazuje pracownikom miejsce odłożenia towarów oraz ich liczbę. Procesy magazynowe wspiera flota 100 wózków widłowych różnego typu i przeznaczenia.

Centrum dystrybucyjne może być ekologiczne

Budynek spełnia wymagania względem ekologii, optymalizacji kosztów oraz komfortu i ergonomii pracy, za co otrzymał certyfikat BREEAM. Zastosowano w nim takie rozwiązania jak nowoczesny system izolacji i segregacji odpadów, instalacje fotowoltaiczne i energooszczędne oświetlenie LED. Na terenie centrum jest stacja ładowania elektrycznych samochodów i rowerów, a powierzchnia terenów zielonych wynosi ponad 37,5 tys. metrów kw., z czego część to zielony, porośnięty roślinnością dach. To innowacyjne rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści, między innymi ograniczenie utraty ciepła w zimie i zapobieganie nagrzewaniu się latem. Z myślą o pobliskiej zabudowie mieszkalnej, hala oddzielona jest 40-metrowej szerokości pasem zieleni z ekranem akustycznym, która minimalizuje potencjalne uciążliwości związane z działalnością centrum.