Nowe fotoradary i kamery mają powstrzymać piratów drogowych. Sprawdźcie lokalizacje w Polsce

Automatyczne urządzenia do kontroli kierowców są bardzo skuteczne. Fotoradary, kamery, czy odcinkowe pomiary prędkości bezdusznie rejestrują wykroczenia kierowców, nie zważając na żadne okoliczności łagodzące. Mandat za wykroczenie to norma. Za 162 miliony złotych trwa właśnie rozbudowa całego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce.

Nowość - automatyczne rejestratory na przejazdach kolejowych

GITD kupił nie tylko 26 nowych fotoradarów, ale także 39 nowych systemów odcinkowego pomiaru prędkości, 30 urządzeń służących do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 11 przenośnych fotoradarów oraz całkowitą nowość – system kamer rejestrujących wjechanie na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle.

To zupełnie nowe rozwiązanie, które podobnie jak kamery monitorujące wjechanie kierowcy na czerwonym świetle na skrzyżowanie, będzie rejestrowało ignorowanie czerwonego światła na przejazdach kolejowych. Oczywiście, jeśli kierowcy uda się zdążyć przed nadjeżdżającym pociągiem, będzie się mógł spodziewać surowego mandatu za ten manewr. Zostanie wysłany i wystawiony automatycznie. Obecnie trwają prace nad wyborem lokalizacji i opracowaniem dokumentacji przetargowej do zakupu tego typu urządzeń. Niewykluczone, że jeśli się sprawdzą, będzie ich więcej.