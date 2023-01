Nowy bebok w Katowicach jest… dziewczynką! Dziś odsłonięto kolejnego przed Urzędem Miejskim

— Kobiety mają wielkie serce. Ja osobiście uważam, że to one powinny rządzić światem – wtedy byłoby zdecydowanie lepiej – śmieje się twórca katowickich beboków Grzegorz Chudy i dodaje - staraliśmy się wprowadzić wśród beboków pewien parytet. Zdecydowana większość z nich to chłopcy, więc dobrze, jeśli czasem jakaś dziewczynka pojawi się na szlaku.