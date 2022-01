Nowy taryfikator mandatów obowiązuje. Kary dla kierowców są bardziej dotkliwe. Niektórzy się już o tym przekonali

Policjanci liczą na to, że nowy taryfikator wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W skrajnych przypadkach nieodpowiedzialnych kierowców czekają mandaty w wysokości 5 tys. zł i 15 punków karnych, dodatkowo sąd będzie mógł nałożyć karę wynoszącą aż 30 tys. zł!

Mandaty dla kierowców są drakońskie. Zobacz, co się zmieniło...

Jak poinformował nas sierż. sztab. Damian Sokołowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Katowice do tej pory (stan na 3 stycznia) policjanci w naszym regionie odnotowali 243 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. Cztery z nich wyniosły ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Do tych statystyk trzeba jednak podchodzić ostrożnie, gdyż nie są one w pełni miarodajne (poszczególne komendy mają bowiem kilkanaście dni na uzupełnienie danych w bazie).