Oddział ginekologii i ginekologii onkologicznej szpitala w Czeladzi ma nowego szefa. To najmłodszy ordynator w placówce. Są też inne nowości

- Skoordynowana opieka od pierwszej konsultacji, poprzez diagnostykę i zabieg aż po wydanie wyniku badania histopatologicznego z ewentualnymi zaleceniami dalszego postępowania – tak wyobrażam sobie standard leczenia szpitalnego – mówi dr Grzegorz Cwynar. – Pacjentka na każdym etapie leczenia ma prawo do pełnej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia i o planowanym leczeniu. Otrzymuje kompleksową opiekę zgodną z najnowszymi wytycznymi i w każdej chwili może skonsultować się z lekarzem prowadzącym – dodaje.

Ośrodek ginekologii onkologicznej w czeladzkim szpitalu specjalizuje się w operacjach onkologicznych takich schorzeń jak rak trzonu macicy, szyjki macicy czy rak jajnika.

- Rak jajnika z reguły wykrywany jest bardzo późno. Wynika to z faktu, że nie istnieje obecnie skuteczna profilaktyka tego schorzenia, a sam nowotwór bardzo długo nie daje objawów klinicznych. Zabiegi w raku jajnika należą do trudnych. Ta trudność nie tylko polega na konieczności posiadania umiejętności chirurgicznych do wykonania cytoredukcyjnej operacji. W przypadku raka jajnika szczególnie istotne jest podjęcie właściwej decyzji o zakresie operacji już na jej początku. Zakres operacji musi być dostosowany do pacjentki tak, aby pacjentka odniosła korzyść z leczenia operacyjnego. Do tego, oprócz odpowiedniej operacji, potrzebna jest skoordynowana współpraca z onkologami klinicznymi – tłumaczy dr Cwynar.