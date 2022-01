Ofiarom Tragedii Górnośląskiej oddano hołd w Radzionkowie. Tysiące Ślązaków wywieziono do ZSRR

– W pociągu prawie umierali na zawołanie. Umierali, bo musieli umrzeć…z głodu – relacjonuje dla Centrum Dokumentacji Deportacji, deportowany Gabriel Tomczyk – Wszystko sprzedałem. Spodnie sprzedałem. Taki płaszczyk miałem z domu. To co nam dali, w tym chodziliśmy do roboty i spaliśmy na tych pryczach. W pracy się ubrudziło, czasem były mokre spodnie, przyszliśmy tak, waliliśmy się na te prycze i tak spali…