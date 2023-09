Ogromna inwestycja drogowa w Dąbrowie Górniczej. Powstają ronda, torowisko tramwajowe, ścieżki rowerowe. Jest sporo utrudnień dla kierowców

W Dąbrowie Górniczej trwa przebudowa głównych ulic i modernizacja całego torowiska tramwajowego, prowadzącego przez miasto. Cześć wyremontowanych dróg została już otwarta, ale nadal kierowcy i piesi trafiają na liczne utrudnienia w ruchu. Jak dziś możemy zatem poruszać się po mieście? Co jeszcze pozostało do wykonania w ramach tej ogromnej inwestycji?

Inwestycje drogowe w Dąbrowie Górniczej: utrudnienia dla kierowców i pieszych

Dąbrowa Górnicza to dziś nadal jeden, ogromny plac budowy. Ciężki sprzęt pracuje praktycznie na wszystkich głównych ulicach, prowadzących przez miasto. Całkowicie przebudowywany jest bowiem odcinek od ul. Sobieskiego, przez Królowej Jadwigi i Piłsudskiego aż do ronda Budowniczych Huty Katowice. Z których odcinków dróg w przebudowie mogą dziś korzystać kierowcy, jak wygląda obecnie organizacja ruchu? Dla kierowców obecnie udostępniony jest ruch na wszystkich relacjach na terenie przebudowy, z ograniczeniami w postaci zamkniętych kilku części jezdni. Ruch dwukierunkowy wprowadzony został na jezdni w kierunku Będzina, na odcinku od ul. Chopina do centrum, następnie od centrum do Al. Róż i od Al. Róż do ul. Majakowskiego. Z kolei od ul. Majakowskiego do ul. Kasprzaka ruch poprowadzony został jednokierunkowo, po jednym pasie na każdej jezdni. Powodem są roboty wykończeniowe oraz nasadzenia roślin.

Nowa organizacja ruchu pojawiła się też na rondzie przy Alei Róż, gdzie powstało tymczasowe rondo, a zamknięty został przejazd ul. Królowej Jadwigi aż do ul. Majakowskiego w kierunku Gołonoga. Tam trwa rozbiórka ostatniego segmentu przejścia podziemnego oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Inwestycje drogowe w Dąbrowie Górniczej: nowe drogi, chodniki i drogi rowerowe

Prace w terenie są faktycznie intensywne. Utrudnienia w ruchu utrudniają płynną jazdę, ale część prac udało się ostatnio zakończyć. Powstały m.in. chodniki i ścieżki rowerowe na jezdni w kierunku centrum na ul. Sobieskiego, na odcinku od ul. Chopina do Sienkiewicza. - Dodatkowe utrudnienia wynikają z ruchu sprzętu budowlanego po drogach oraz z funkcjonowania transportu publicznego, który powoduje chwilowe zatory ruchu. We wrześniu przewidujemy przebudowę połowy ronda Majakowskiego. Wtedy wprowadzone zostanie ręczne sterowanie ruchem, ze względu na trudne warunki terenowe. Wykonawca prac prosi o wyrozumiałość i cierpliwość – mówi Zbigniew Kubik, naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowych w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

Wykonane zostały warstwy asfaltowe dróg pieszo-rowerowych na ul. Królowej Jadwigi na stronie jezdni prowadzącej do Będzina, na odcinku od ul. Górników Redenu do ronda Aleja Róż. Są nowe warstwy nawierzchni drogi wraz z chodnikami na ul. Chopina. Kanalizacja deszczowa jest już na ul. Sobieskiego między ul. Sienkiewicza a Kościuszki na jezdni w kierunku Sosnowca. Rozpoczęły się roboty związane z przebudową kanalizacji w centrum. Chodnik oraz podbudowa ścieżki rowerowej pojawiły się na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od Alei Róż do ul. Wojska Polskiego na jezdni w kierunku centrum. - Wykonawca ułożył także płyty przejazdowe na wszystkich nowo projektowanych rondach, takich jak Huta Bankowa, centrum, Aleja Róż, Wojska Polskiego, Majakowskiego, Graniczna i Tysiąclecia. Płyty przejazdowe są też już na przejściach i przejazdach przez torowisko w rejonie Huty Bankowej, Augustynika, Redenu, Majakowskiego, Granicznej, Gołonoga centrum, Kasprzaka – wylicza Zbigniew Kubik.

Zakończyła się budowa chodnika oraz ścieżek rowerowych na wysokości Damelu. Trwają prace związane z budową ścieżek rowerowych oraz chodników na całej inwestycji praz układanie mieszanki betonowej w zatokach autobusowych oraz pierścieniach rond.

Inwestycje drogowe w Dąbrowie Górniczej: czym teraz zajmą się drogowcy?

Zmiany są widoczne, ale do planowanego zakończenia inwestycji zostało jeszcze kilka miesięcy, więc ekipy drogowe widoczne będą w terenie cały czas. Czego można się zatem spodziewać w najbliższych tygodniach? Powstawać będą teraz chodniki, drogi pieszo-rowerowe i rowerowe na odcinku ul. Sobieskiego na odcinkach od Będzina do ronda Chopina, od Sienkiewicza do centrum, w centrum oraz od centrum do ronda Al. Róż po stronie jezdni w kierunku Sosnowca oraz po stronie jezdni w kierunku ArcelorMittal Poland na ul. Królowej Jadwigi i Piłsudskiego na odcinku od ronda Aleja Róż do ul. Granicznej.

Trzeba ułożyć warstwy nawierzchni na jezdni w kierunku Sosnowca na ul. Sobieskiego i Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Sienkiewicza do ronda Al. Róż oraz od ronda Al. Róż do ronda Majakowskiego w kierunku do ArcelorMittal Poland. Konieczne będzie wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej oraz zamontowanie nowego oświetlenia.

- W kolejnych tygodniach nastąpi przebudowa tarcz rond centrum oraz Alei Róż. Dla pieszych przewidujemy sukcesywne udostępnianie nowych chodników, ścieżek rowerowych, dróg pieszo-rowerowych i przejść czy przejazdów przez torowisko. Głównie chodzi tu o drogę dla pieszych i rowerów na odcinku od Górników Redenu po ul. Kasprzaka po stronie jezdni do Będzina oraz przejścia przez torowiska w obrębie peronów: Huta Bankowa, Reden, Merkury, Damel. Gołonóg Centrum – zapowiada Zbigniew Kubik.

Inwestycje drogowe w Dąbrowie Górniczej: ile to będzie kosztowało?

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wszystkie prace mają się zakończyć w planowanym pierwotnie terminie, a więc do końca 2023 roku. Koszt całej inwestycji po stronie miasta (osobne koszty związane z przebudową torowiska tramwajowego ponoszą Tramwaje Śląskie) to 116 mln 414 tysięcy 746,37 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 87 mln 833 tys. 468,20 zł.

