Olszewski: Chadecja z udziałem PSL i Porozumienia? Nie będę się sprzeciwiał. Rozmowa z PSL może być dla nas owocna Gość DZ i Radia Piekary

Czyżby? Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, kilka dni temu mówił, że rządzenie z PiS było dla was ciągłym podporządkowywaniem się temu, co wymyśli pisowski hegemon.

Nie wiem, ale my też nigdy nie mówiliśmy, że będziemy bezrefleksyjnie przyjmować wszystkie projekty ustaw.

Szorstka przyjaźń to bardzo łagodne określenie rządu mniejszościowego, który ma dziś do dyspozycji premier Morawiecki.

Mamy okres szorstkiej przyjaźni. Politycy Zjednoczonej Prawicy muszą się zreflektować, muszą współpracować, bo nie ma alternatywy. Polaków nie stać na to, żeby w tak trudnym okresie przeprowadzać przyspieszone wybory.

Pan poseł jest znany z ostrzejszego języka niż mój. Myślę, że chodziło mu o to, że przyszedł czas, by domagać się realizacji również postulatów Porozumienia. Czyli silny samorząd, silna klasa średnia, silni przedsiębiorcy, troska o ochronę środowiska, wzmocnienie służby zdrowia… Nasza sobotnia konwencja była zapowiedzią tego, nad czym dalej chcemy pracować. Na przełom maja i czerwca planujemy dużą konwencję, na której przedstawimy program i wybierzemy władze partii.

Adam Bielan zarzeka się, że Gowin czeka na sygnał od Tuska i to z nim będzie montować nową partię.

Adam Bielan do najbardziej wiarygodnych polityków nie należy, więc trudno się do tego odnosić. Z drugiej strony, rozmowa z przewodniczącym Tuskiem, szefem największej partii w europarlamencie, jest obowiązkiem polskich polityków. Można go prywatnie nie lubić, ale jego pozycja w europejskiej polityce jest niekwestionowana. Z nim trzeba rozmawiać.