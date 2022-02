Opóźnienia w drążeniu tuneli podczas budowy obwodnicy Węgierskiej Górki. Wójt wyraża zaniepokojenie. Znany jest nowy termin zakończenia prac

- Budowa samej obwodnicy idzie w miarę sprawnie, ale pewien niepokój budzi budowa tuneli. To nie idzie rytmicznie. Z tego, co wiemy opóźnienie wynosi już około roku. Jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe firmy zajmujące się drążeniem, to opóźnienie będzie. Inwestycja nie skończy się w 2023 roku - stwierdził w rozmowie z DZ Piotr Tyrlik, wójt gminy Węgierska Górka.

Obejście Węgierskiej Górki jest brakującym elementem, by z Bielska-Białej przez Żywiec, Węgierską Górkę i Zwardoń bez problemów dostać się na Słowację. W lipcu 2015 r. został otwarty ponad 15,5-kilometrowy odcinek ekspresówki ze stolicy Podbeskidzia do Żywca, ale cały czas – głównie z powodów finansowych – wahały się losy obejścia Węgierskiej Górki.