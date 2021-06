Oświadczenia majątkowe posłów z Zagłębia. Ile zarabiają? Samochody, nieruchomości, oszczędności i jacht

Długi o porozumieniu Kukiza z PiS: Nie sądzę, by Paweł zmienił zdanie o PiS. On w kwestiach ustrojowych mógłby paktować z diabłem

Kukiz podkreślał zawsze, że nie jest rasowym politykiem, więc ma prawo do naiwności. Pytanie, co traci. W sensie sejmowym nie traci nic, nie ma nic do stracenia. Do stracenia jest twarz i to będzie zależało od skutków. Jeśli PiS nie zrobi nic dla realizacji postulatów, będzie utrata facjaty, a jeśli coś się uda, może nie będzie tak źle - mówi Grzegorz Długi, śląski adwokat, były poseł Kukiz15.