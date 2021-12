Oszczędź nawet 85 tys. zł przy zakupie nowego mieszkania! To ostatnia taka okazja w tym roku!

Grupa Murapol to jeden z najbardziej doświadczonych i największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Firma w świąteczno-noworocznej promocji oferuje mieszkania z paczkami bonusów. Lokale objęte promocją dostępne są w: Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Warszawie, Wieliczce oraz Wrocławiu.

- W każdym mieście w którym posiadamy aktualną ofertę Murapol, przygotowaliśmy mieszkania z paczką bonusów. Łącznie to 195 lokali, w 21 przedsięwzięciach deweloperskich – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol. – Kupując mieszkanie objęte naszą grudniową promocją, klienci zyskają m.in. smart home w wersji premium. Technologia pozwala na korzystanie z funkcji automatyki mieszkaniowej. Użytkownicy mogą za pomocą np. telefonu sterować urządzeniami elektrycznymi, zaworami wody czy ogrzewaniem z dowolnego miejsca na świecie. Rozwiązanie daje również dostęp do indywidualnych raportów zużycia energii czy możliwość zaplanowania własnych harmonogramów pracy kaloryferów i wybranych urządzeń. Korzystanie z tej funkcjonalności pozwala oszczędzić zużycie energii nawet do 28 proc. w skali roku - dodaje.