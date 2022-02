Oszuści ubezpieczeniowi z woj. śląskiego i dolnośląskiego wyłudzili ponad 18 mln złotych. Zawarli blisko 1500 fikcyjnych umów

1500 fikcyjnych umów

Podejrzani zawarli blisko 1500 fikcyjnych umów ubezpieczeniowych, za które otrzymali ponad 18 mln zł nienależnych prowizji. Do sądu trafił już skierowany przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach akt oskarżenia przeciwko podejrzanym.

Psy do adopcji w Katowicach czekają na troskliwych opiekunów za darmo. Zobacz

Ustalonych 15 sprawców to mieszkańcy województw śląskiego i dolnośląskiego w wieku od 24 do 42 lat, którzy brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie całego kraju. Policjanci ustalili, że osoby te od kwietnia 2014 do listopada 2015 r. pośredniczyły przy zawieraniu umów ubezpieczenia na życie. Oferowali podpisanie bardzo korzystnych polis, które powiązane były również z programem oszczędnościowym.