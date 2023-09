Pamiętacie Orle Gniazdo? Teraz zmienia się w luksusowy hotel Mercure Szczyrk. Tak będzie wyglądał. Nowe ZDJĘCIA Jacek Drost

Mercure Szczyrk Resort z każdym dniem rośnie w oczach i zbliża się ku wyznaczonemu celowi - informuje w mediach społecznościowych właściciel dawnego hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku, który od jakiegoś czasu przechodzi gruntowną metamorfozę. Po zakończeniu prac powstanie nowoczesny, ekologiczny, luksusowy kompleks z wykończonymi w wysokim standardzie apartamentami. Największy wielofunkcyjny hotel w stolicy polskich gór zostanie otwarty już z początkiem 2024 roku. A my już teraz zapraszamy Państwa do zobaczenia ZDJĘĆ z postępu prac i WUZUALIZACJI, które pokazują namiastkę tego, co powstaje w Szczyrku.