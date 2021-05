Pan Torpeda wraca do domu! 6-letni Natanek z Sosnowca przeszedł operację usunięcia guza mózgu. Czuje się dobrze

Natan Gajk, 6-latek z Sosnowca, znany jako Pan Torpeda, przeszedł udaną operację usunięcia guza mózgu. Chłopczyk czuje się dobrze, a lekarze pozwolili mu wrócić na kilka dni do domu. We wtorek, 11 maja, chłopczyk wraz z mamą pojechał do domu w Sosnowcu. Oboje zrobili niespodziankę tacie chłopca i Olafowi, starszemu bratu. Rodzina nie wiedziała, że dziś do domu wróci mały wojownik. Teraz Natanek będzie miał trochę czasu na złapanie oddechu po operacji.

Pan Torpeda po operacji usunięcia guza mózgu. Powrót do domu! "Mały, chudy, umęczony czekaniem. Ale wszedł, przybił piątkę i dziarskim krokiem dotarł za drzwi, gdzie już musiał sam iść. Niech moc będzie w rękach chirurgów. Czekamy, aż wyjedzie." - napisała 7 maja na Twitterze Marta Witecka, ciocia Natanka. To tego dnia odbyła się długo wyczekiwana operacja usunięcia guza mózgu u Natana Gajka, 6-latka z Sosnowca, znanego w sieci jako Pan Torpeda.

Operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie trwała 4 godziny. Na szczęście nie było żadnych komplikacji. Lekarze usunęli guza w całości. Tego samego dnia wieczorem Natanek został rozintubowany i wybudzony. Tuż po operacji był na OIOM-ie, a następnie trafił na salę ogólną oddziału neurochirurgii, gdzie już mógł przebywać ponownie ze swoją mamą.

Jak opowiada Marta Witecka, 7 maja wieczorem, rezolutny chłopczyk grał w Minecrafta. Miał też apetyt. Poprosił o domowy rosół, który dostał i z ochotą zjadł.

Z oddziału neurochirurgii Pan Torpeda miał wrócić na oddział onkologiczny, ale we wtorek, 11 maja lekarze zrobili chłopcu niespodziankę i wypisali Natanka na kilka dni do domu. - Lekarze zrobili dzisiaj (11 maja - red.) niespodziankę i wypisali Pana Torpedę do domu na kilka dni! Czad! Musi nabrać trochę sił, przed kolejnym etapem, a dom dobrze mu zrobi. Także na kilka dni opuszcza właśnie mury szpitala i jedzie pospać w swoim nowym łóżku - informuje Marta Witecka, ciocia Natanka.

O powrocie Pana Torpedy do domu nie wiedzieli nic jego tata i brat Olaf. 6-latek zrobił prawdziwą niespodziankę rodzinie. Zostanie w swoim domu w Sosnowcu przez tydzień. We wtorek, 18 maja, chłopczyk pojedzie na badanie - scyntygrafię kości - do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Następnie wróci na oddział onkologiczny w szpitalu w Krakowie, gdzie podana zostanie mu immunoterapia oraz chemioterapia w tabletkach. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to w następnej kolejności przeprowadzony zostanie autoprzeszczep szpiku.

-To byłaby już końcówka i Natanek mógłby od września iść do pierwszej klasy szkoły podstawowej, na co bardzo liczy. Pan Torpeda po operacji czuje się bardzo dobrze. Przez dwa dni trochę go bolała główka, ale to normalne. Miał humor i apetyt. Bardzo ucieszył się na powrót do domu. Jeszcze tego nie wie, ale w pokoju czeka na niego nowe łóżko i prezent od "wróżki zębuszki", bo przed operacją wypadł mu ząb - mówi Marta Witecka, ciocia Natanka, która na Twitterze informuje internautów o stanie zdrowia chłopca.

Historia Pana Torpedy. Natanek walczy z nowotworem Natan Gajk z Sosnowca, znany na Twitterze jako Pan Torpeda, od trzech lat walczy z rakiem. Diagnoza brzmiała - neuroblastoma, nowotwór złośliwy. O postępach leczenia chłopca informuje w sieci na bieżąco jego ciocia - Marta Witecka. Ludzie z całej Polski trzymają kciuki, aby Natanek wyzdrowiał.

Wszystko zaczęło się w październiku 2018 roku. Bolał go brzuch, aż dostał skierowanie na konsultacje do szpitala (Centrum Pediatrii w Sosnowcu) z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Po wstępnych wynikach badań Natana skierowano pilnie do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dopiero tam rodzina chłopczyka poznała diagnozę: rak - neuroblastoma - guz nadnercza, IV stopień złośliwości, z rozsiewem do węzłów chłonnych brzusznych, śródpiersiowych, obojczykowych oraz do szpiku i do kości udowej.

Chłopczyk trafił na oddział onkologiczny katowickiego GCZD. Zaczęła się walka o jego życie. Przeszedł wiele cykli chemioterapii, rozległą operację wycięcia guza oraz 14 cykli naświetlań. Jest po przeszczepie szpiku kostnego, ma za sobą także immunoterapię - już w szpitalu w Krakowie (w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie). Niestety rak powrócił i to z przerzutami. Natanek ledwo przeżył leczenie. W maju 2020 roku miał pierwszy nawrót choroby, w 2021 - kolejny, tym razem z przerzutem guza do mózgu, a także do szpiku kostnego i węzłów chłonnych. Chemioterapia zwalczyła nowotwór w szpiku Natanka, dzięki czemu możliwa była operacja usunięcia guza mózgu. Ta została przeprowadzona 7 maja 2021 roku.

Pseudonim "Pan Torpeda" wymyśliła jego lekarka jeszcze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdy Natanek przechodził pierwsza chemioterapię. - Po chemii jego wyniki były dobre i lekarka powiedziała, że Natan idzie jak torpeda. Tak nam się to spodobało, że został Panem Torpedą - wspomina Marta Witecka.

