Panorama Częstochowy. Z Góry Ossona widać Raków, Północ, Wyczerpy, Śródmieście i nie tylko! Zobaczcie zdjęcia

We wnętrzu wzgórza znajdują się trzy olbrzymie betonowe hale, które stanowią pozostałości po przepompowni wzniesionej tutaj w latach 50. XX wieku. Charakterystycznym elementem wzgórza są szczątki kopuły jednego z silosów, który w 2011 roku został wysadzony. Niestety nie jest on dobrze zabezpieczony, dlatego wzgórze nie nadaje się do bezpiecznej i samodzielnej eksploracji przez dzieci i młodzież. Wizyta tam może skończyć się nieszczęściem. Dorośli też powinni tam szczególnie uważać. Miejsce to słynie też z historii o spotkaniach z UFO.