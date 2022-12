Piaskarka w rowie na Śląsku. Na drogach jest naprawdę źle. Mamy przykład w powiecie kłobuckim. Zobaczcie Katarzyna Gwara

Trudne warunki na drogach najwyraźniej wszystkim dają się we znaki. Bez względu na to, czy jedziemy osobówką, samochodem ciężarowym, czy... piaskarką, zachowanie ostrożności to podstawa.