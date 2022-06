Pictures of Poland. Baletowa opowieść o Polsce - historii, polityce, kulturze i ludziach. Premiera Opery Śląskiej już za nami

Niespotykane połączenie baletu z elektronicznym rockiem. Historii ze współczesnością. Legendarnego albumu Poland grupy Tangerine Dream z wyjątkową choreografią Artura Żymełki…

"Pictures of Poland" to spektakularne widowisko, odnoszące się do wartości narodowych takich jak wolność, solidarność, ofiarność czy duma, które zabierze widzów w podróż po najciekawszych wydarzeniach począwszy od powstania Państwa Polskiego, aż do czasów współczesnych. Baletowy teatr symboli, zbudowany na bazie najistotniejszych historycznie wydarzeń, dając możliwość śledzenia polskich losów nie pozwala się nudzić, pełni tym samym znakomite funkcje popularyzatorskie oraz edukacyjne.

Muzyczną podstawę spektaklu tworzy album Poland grupy Tangerine Dream, grającej elektroniczną muzykę o charakterze elektronicznego rocka.