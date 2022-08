Piekary Śląskie. 15 lat Piekarskiego Forum Kobiet. Wydarzenie uświetnił występ Leszka Pnioka [ZDJĘCIA]

NOWE TYLKO U NAS Nie chcemy wojny. Wicepremier Błaszczak ujawnia wartość sprzętu przekazanego Ukrainie

- Wartość sprzętu, który przekazaliśmy Ukrainie to ponad 1 mld 700 mln dolarów. To dużo, ale mamy świadomość, że to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. To nie są...