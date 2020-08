Pielgrzymka Rowerowa „Rozkręć wiarę” z Żywca dojechała do Częstochowy

- Co roku jeździmy pod takim hasłem ‘Rozkręć wiarę’. To ma na celu pomnażanie, wzmacnianie wiary nie tylko w uczestnikach, którzy biorą udział w tych pielgrzymkach, ale przede wszystkim w tych wszystkich ludziach, do których docieramy, czy przez media, czy poprzez spotkania podczas drogi. Dajemy nadzieję. A przede wszystkim wieziemy taką Księgę Intencji, do której jest wpisanych bardzo dużo intencji. Każdy, kto wpisze swoją intencję, ma się modlić we wszystkich innych - mówi pomysłodawca całego projektu ks. Grzegorz Kierpiec z konkatedralnej parafii w Żywcu.