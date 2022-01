Pierwsze wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce. Ubyło nas i jesteśmy coraz starsi

Narodowy Spis Ludności z 2021 r. pokazał, że jest nas 38 mln 179 tys. 800.

- W stosunku do spisu poprzedniego z 2011 r. mamy do czynienia z niewielkim, mniejszym niż się spodziewaliśmy, spadkiem o niecały 1 procent, czyli 331 tys. - podkreślił dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Mamy 48,5 proc. mężczyzn, 51,5 proc. kobiet. I to są proporcje podobne do tych sprzed 10 lat.

Jak zaznaczył prezes GUS, duże zmiany obserwujemy w strukturze wieku. Istotnie zwiększył się w społeczeństwie udział osób w wieku poprodukcyjnym.

- W wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) mamy spadek z 18,7 proc. do 18,2 proc. Natomiast w wieku poprodukcyjnym mamy istotny wzrost z 16,9 proc. do 21,8 proc. To efekt i znak starzenia się społeczeństwa - powiedział szef GUS-u.